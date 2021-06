Zwischen Rhein und Kraichgau kehrt auf den Sportplätzen wieder Leben ein

Amateurfußball? Viele werden sich vielleicht noch erinnern. Dieses schöne Hobby am Sonntagnachmittag – die einen auf dem Platz, die anderen daneben mit Wurst und Kaltgetränk. Eine tolle Sache, bis Corona kam und die Unbeschwertheit nahm.

Am 25. Oktober 2020 wurde im Fußballkreis letztmals gespielt, es fühlt sich an, wie aus einer anderen Zeit. An diesem Wochenende wäre nun der letzte Spieltag der Saison gewesen, mit Aufstiegsfreuden und Abstiegstränen. Stattdessen sieht man leere Plätze, aber immerhin die ersten zaghaften Rückkehrversuche.

Unser Redaktionsmitglied Marcel Winter hat das zum Anlass genommen, sich vor Ort umzuhören und auszutauschen. Er war bei allen Kreisligisten, die am Sonntag ein Heimspiel gehabt hätten, und hat – zwischen Menzingen und Rheinhausen – mit Verantwortlichen über die derzeitige Situation gesprochen.