Saisonstart im Fußballkreis Bruchsal

Das sind die Transfers in der Fußball-Kreisklasse B Hardt im Überblick

Für 14 Mannschaften startet am 29. August die Saison 2021/22 in der Hardt-Staffel der Fußball-Kreisklasse B. Was hat sich innerhalb der Teams getan? Wer hat sich verstärkt, wer ist gegangen? Ein Überblick.