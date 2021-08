Transfers im Überblick

Saisonstart im Fußballkreis Bruchsal: Das sind die Wechsel in der Kreisklasse B Kraichgau

13 Teams gehen nach dem freiwilligen Rückzug des FC Obergrombach II in der Kraichgau-Staffel der Bruchsaler B-Klasse an den Start. Was tut sich innerhalb der Mannschaften? Ein Überblick.