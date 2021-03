Kaum ein Verein aus der Region räumt aktuell so viele Titel ab wie der FZC Philippsburg. In der Selbstverteidigungs-Sportart Ju-Jutsu gehört der Club inzwischen sogar zu den erfolgreichsten des Landes.

Der Freizeitclub (FZC) Blau-Weiß Philippsburg trägt einen ganz besonderen Titel: „Der Weltmeisterverein“ nennt sich der Club, der 1986 als Freizeitgruppe des örtlichen Angelsportvereins gegründet wurde.

Ideengeber und erster Vorsitzender seit 35 Jahren ist Michael Korn, der 1992 Kampfsport in das Programm aufgenommen hatte. Heute ist der FZC Philippsburg einer der bundesweit erfolgreichsten Ju-Jutsu-Vereine, der mittlerweile bei Welt- und Europameisterschaften sowie bei World Games 19 Medaillen nach Philippsburg geholt hat.

Auch die Ju-Jutsu-Bundestrainer kamen aus Philippsburg

Die Entwicklung zum Weltmeisterverein hat in Philippsburg einen Namen: Michael Korn. Der 58-Jährige ist nicht nur von Beginn an Vereinschef, sondern als Trainer auch maßgebend für die Erfolge verantwortlich. Zugleich ist er Vizepräsident beim Badischen und Deutschen Ju-Jutsu-Verband (DJJV) sowie Vizechef im Weltverband. Erstmals Kontakt mit der Selbstverteidigung hatte er während seiner Ausbildung bei der Bundeszollverwaltung.

Die fünffachen Deutschen Meister Corina Endele und Matthias Huber holten bereits 2006 in der Ju-Jutsu Duo-Mixed-Disziplin den ersten WM-Titel nach Philippsburg. Beide waren noch bis vor drei Jahren als Bundestrainer aktiv. Matthias Huber engagiert sich auch heute noch im DJJV-Lehrteam und ist als Kursleiter im bundesweiten Gewaltpräventionsprojekt „Nicht-mit-mir“ tätig, durch das mittlerweile mehr als 30.000 Schülerinnen und Schüler in Deutschland unterrichtet wurden.

Neben Titeln gab es auch Preise für den Vereine und seine Sportler

Korn betont den besonderen Wert der modernen Selbstverteidigung für die Gesellschaft. Weltmeister und World-Games-Sieger wurden 2012 und 2013 auch Dominika Zagorski und Tom Ismer, der heute beim Bundesverband als Jugendbildungsreferent arbeitet. Bei den Weltmeisterschaften 2015 in Bangkok standen Tanja und Jasmin Ittensohn auf dem obersten Treppchen.

Vor wenigen Wochen wurde Tanja Ittensohn, die auch zehnfache Deutsche Meisterin im Wasserski ist, mit dem Landesstudienpreis Spitzensport Baden-Württemberg für herausragende Leistungen in Studium und Sport ausgezeichnet. Von den zehn Landes- und Bundeskaderathleten des FZC Philippsburg befinden sich sieben im Studium und zwei vor den Abiturprüfungen. Dankbar ist Korn, dass seine Kaderathleten beim TSV Wiesental trainieren können. Für die vielen Kinder, Jugendlichen und Erwachsene kann das Training zurzeit jedoch nur online stattfinden.

Der Verein Der Freizeitclub Blau-Weiß Philippsburg hat 180 Mitglieder, wobei etwa 160 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Sportarten Ju-Jutsu und Judo aktiv sind. Der Verein ist Bundesleistungszentrum für die Kategorie Duo und erhielt für seine vorbildliche Talentförderung bereits zweimal „Das grüne Band“ des Deutschen Olympischen Sportbundes, das mit 5.000 Euro prämiert wird. Verliehen wurde dem FZC Philippsburg auch das Gütesiegel des Deutschen Ju-Jutsu-Verbandes für seine Präventionsarbeit. Trainer und Vorsitzender ist Michael Korn, der mit dem Trainerpreis des Landessportverbandes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde. Mehrere Aktive sind zudem Träger des Goldenen Lorbeerblattes der Bundesrepublik Deutschland.

Für eine Medaillenflut sorgten die FZC-Athleten bei der 2019 Weltmeisterschaft, danach gab es wegen Corona keine WM mehr. Die Duos Lara Korn und Gero Heilig, Colin Sturm und Jonas Sickinger sowie Annalena Sturm und Blanka Birn sicherten sich den Vizeweltmeister-Titel. Der FZC Philippsburg hat auch Sportgeschichte geschrieben.

Auf eigene Initiative veranstaltete der Verein Ende 2020 mit 139 Teams aus 15 Ländern und vier Kontinenten in der Kategorie Duo weltweit das erste digitale Ju-Jutsu Turnier. Dabei mussten die Teilnehmer per Video mehrere Ju-Jutsu-Kombinationen zusenden. Für Ende März ist nun das erste offizielle E-Turnier des Weltverbandes ausgeschrieben. Die Europameisterschaften sind im Juli in Israel geplant. Natürlich wieder mit Aktiven und möglichen Medaillengewinnern aus Philippsburg.