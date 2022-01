Die PS Karlsruhe Lions haben im Rennen um die Play-offs erneut von einem direkten Konkurrenten die Grenzen aufgezeigt bekommen. Bei den Gladiators Trier unterlag der badische Basketball-Zweitligist klar mit 82:104 (42:59). Für die Mannschaft von Lions-Headcoach Aleksandar Scepanovic war es die dritte Niederlage in Folge, darunter auch jene beim Tabellennachbarn Kirchheim.

„Trier war definitiv das stärkere Team“, urteilte Scepanovic, dessen Mannschaft nicht zuletzt unterm Korb keine Mittel gegen physisch überlegene Gladiators fand. „Wir haben auch nie einen Defensiv-Rhytmus gefunden“, bemängelte Scepanovic, der auf Guard TreVion Crews verzichten musste. Der US-Amerikaner war positiv auf Corona getestet worden und befindet sich in Quarantäne.

Trier überholt Karlsruhe in der Tabelle

Die Gladiators zogen mit dem nie gefährdeten Erfolg nach Siegen mit den Lions gleich, sicherten sich zudem nach dem schon klaren Hinrunden-Erfolg auch den direkten Vergleich und überholten die Karlsruher so in der Tabelle. Mit 22 Punkten rangieren die PSK-Korbjäger dort auf Platz acht und mitten in einer größeren Gruppe an Clubs, die eng beieinander liegen.

Auf dem Parkett hatte das Team von Trainer Pascal Heinrichs am Samstagabend von Beginn an den Takt vorgegeben. Die Gladiators starteten konzentriert und zielstrebig, schon nach fünf Minuten sah sich Scepanovic zu einer ersten Auszeit genötigt (11:17). Tatsächlich entfalteten die Worte des Karlsruher Coachs Wirkung, es folgte die beste Phase der Gäste.

Gladiators legen vor der Pause Grundstein für den Sieg

Zwar fehlte es in der Offensive immer mal wieder an Präzision, der Rückstand hielt sich zu Beginn des zweiten Abschnitts aber noch im erträglichen Rahmen (23:27). Das sollte sich dann im Verlauf des zweiten Viertels ändern. Trier zog die Partie nun immer mehr auf seine Seite und die Lions hatten dem immer weniger entgegenzusetzen.

So war der Pausenstand von 42:59 aus Sicht der Badener schon ernüchternd, das Spiel der Gäste blieb es nach Wiederbeginn auch. Die Gladiators ließen erst gar keine Aufholjagd der Lions zu, nach 30 Minuten war die Begegnung beim Stand von 57:83 faktisch entschieden. Trier verwaltete den Vorsprung fortan und brachte den verdienten Heimerfolg souverän ins Ziel.

Auf die Lions wartet im Tabellenvierten Giants Leverkusen am kommenden Samstag (19.30 Uhr) gleich der nächste Brocken, ehe dann unter der Woche am 9. Februar die Pflichtaufgabe gegen das sieglose Schlusslicht Ehingen ansteht.

PSK Lions: Whittaker 17 Punkte, Behrend 16/3 Dreier, Zylka 15/2, Schmitz 12/1, Moyer 8/1, Freeman 7/1, Pluskota 5, Alte 2.