Es geht um die A-Jugend-Meisterschaft

Nach Bundesliga-Debüt: Lion Zacharias hat bei den Rhein-Neckar Löwen viel vor

Als Ersatz für den verletzten Handball-Star Uwe Gensheimer durfte Lion Zacharias am vergangenen Wochenende erstmals in der Bundesliga mit den Profis ran. In den kommenden Wochen liegt der Fokus aber wieder auf der U19 der Rhein-Neckar Löwen, die um den Meistertitel mitspielen wollen.