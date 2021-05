DHB-Pokal

Handball-Jugend der SG Pforzheim/Eutingen will gegen Oftersheim nachlegen

Die Feuertaufe hat der verjüngte A-Jugend-Kader der SG Pforzheim/Eutingen am vergangenen Wochenende in Erlangen beim 26:25-Sieg überstanden. Am Samstag (16 Uhr) wartet im DHB-Pokal die nächste Aufgabe auf die jungen Handballer.