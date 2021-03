Sie sind schon so etwas wie eine Familie – nicht nur innerhalb des Vereins, sondern über die gesamte Sportart hinweg. „In unserem Sport ist es sogar ganz typisch, dass in Familien über Generationen hinweg gespielt wird, oder dass Bruder und Schwester gemeinsam anfangen“, sagt Jörg Walter.

Der 47-Jährige ist Abteilungsleiter beim FSV Buckenberg und Vorstand des Hockey Clubs Pforzheim. Und er brennt für seine kleine, aber feine Gemeinschaft.

Bereits seit mehr als 100 Jahren, berichtet Walter, wird in der Goldstadt Hockey gespielt. Seit gut 30 Jahren ist der HCP Teil des FSV Buckenberg. „Dort wurde seinerzeit der erste Kunstrasenplatz gebaut“, erklärt Walter. „Hockey hat sich relativ schnell auf den Kunstrasen verlagert, wurde dort auch deutlich schneller und technischer.“ Deshalb nutzte man damals die Chance.

Kleinster Verein mit einer Mannschaft im Hockey-Verband

Unter den gut 100 Mitgliedern tummeln sich laut Walter auch zahlreiche Rentner, hinzu kommen die Bambini und ein gemischtes Jugend-Team. Die Aktiven beschränken sich auf eine Mannschaft, die lediglich in der Hallensaison am Spielbetrieb teilnimmt.

Und das aus gutem Grund: „Auf dem Feld spielt man elf gegen elf, in der Halle sechs gegen sechs. Für das Feld sind wir schlichtweg zu wenige“, so Walter. Ohnehin ist der Pforzheimer Hockey Club der kleinste Verein im baden-württembergischen Hockey-Verband, der überhaupt eine Mannschaft im Spielbetrieb stellt.

Im Hockey ist der Frauensport schon immer absolut gleichberechtigt. Jörg Walter, Abteilungsleiter Hockey beim FSV Buckenberg

Und das seit Jahren mit einer Besonderheit, die in Pforzheim mittlerweile gängig, andernorts jedoch nicht die Regel ist: Der HC tritt mit einem gemischten Team in der Männer-Konkurrenz an. „Im Hockey ist der Frauensport schon immer absolut gleichberechtigt“, sagt Walter, „und tatsächlich kann man das sehr gut gemischt spielen, gerade in der Halle, wo auch noch strengere Regeln gelten“.

Natürlich ginge es bei den Männern ein wenig robuster zu – per se sei Hockey aber deutlich weniger körperlich als andere Team-Sportarten. Und nach einem Jahr, meint er, „sind auch die Frauen absolut daran gewöhnt“.

Hochschule bringt immer wieder neue Spieler nach Pforzheim

Gerade im Aktiven-Bereich profitiert der Club von der Hochschule, berichtet Walter. „Da finden immer wieder neue Spielerinnen und Spieler zu uns. Allerdings ist es auch ein Kommen und Gehen, weil viele nach dem Studium eben nicht in Pforzheim bleiben. Das ist in jedem Jahr wieder eine Wundertüte – aber wir sind natürlich froh um jeden, der seinen Weg zu uns findet.“

Das internationale Hallenturnier Bereits seit mehr als 40 Jahren lädt der Hockey Club Pforzheim zum internationalen Hallenturnier. Mit von der Partie sind neben einigen Teams aus ganz Deutschland meist auch Mannschaften aus der Schweiz und Österreich. Ein eingespieltes Team sorgt Jahr für Jahr für einen reibungslosen Ablauf. „Es ist eine Menge Arbeit“, bestätigt Abteilungsleiter Jörg Walter, „aber ein absolutes Highlight im Kalender, wir bekommen das gut gestemmt“. Meist treten fünf Frauen- und zwölf Männerteams an. Traditionell findet das Turnier – auch wenn es zuletzt aufgrund der Pandemie ausfallen musste – Anfang November statt. „Für uns als keiner Verein hat die Ausrichtung auch etwas mit Reputation zu tun“, sagt Walter, „weil eben auch die Großen gerne kommen“.

Im Moment aber geht es Team und auch den Kindern und Jugendlichen im Verein nicht anders als allen anderen Amateursportlern auch: Corona legt sie lahm. „Wir halten natürlich Kontakt“, sagt Walter, „welche Konsequenzen die lange Unterbrechung haben wird, wird sich allerdings erst zeigen, wenn wir wieder loslegen dürfen“.

Es könnte schwer sein, den einen oder anderen von der Couch zu locken. Die Hoffnung aber bleibt. „Vielleicht werden wir auch einen völlig gegenläufigen Effekt haben und alle fiebern darauf hin, wieder trainieren zu dürfen“, sagt Walter.