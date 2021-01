Corona-Krise trifft Ehrenamtliche hart

Im Jubiläumsjahr keine Feierlaune: Bruchsaler Vereinsleben zwischen Zukunftssorgen und Solidarität

Wenn man so will, sind Jubiläumsjahre die Sternstunden des Ehrenamts. Es wird zusammen geplant, organisiert und am Ende gemeinsam gefeiert. So etwas schweißt Vereine und deren Mitglieder zusammen. Oder es trennt. So wie während Corona.