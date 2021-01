Mit dem Sieg gegen den FC Bayern München sorgte Holstein Kiel am vergangenen Mittwoch für eine der größten Sensationen in der jüngeren Geschichte des DFB-Pokals. Mittendrin war der Untergrombacher Jannik Dehm, der seit 2018 für Kiel spielt.

Als Fin Bartels am vergangenen Mittwoch den entscheidenden Elfmeter gegen Manuel Neuer verwandelte und so mit Holstein Kiel den FC Bayern München aus dem DFB-Pokal schoss, war Jannik Dehm einer der ersten Kieler, der mit Bartels und Torhüter Ioannis Gelios in der Jubeltraube verschwand.

Für den Sprint von der Mittellinie reichte beim 24-jährigen Untergrombacher auch nach 120 anstrengende Minuten gegen den Rekordmeister die Kraft noch.