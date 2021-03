Judoka Sappho Coban vom BC Karlsruhe unterliegt bei Weltcup-Comeback

Wir haben halt eine Olympiastarterin in der 63-Kilo-Klasse, die hatte zuletzt gar nicht gekämpft, weil sie verletzt war. Sie wird an den nächsten Turnieren in Tiflis und Antalya teilnehmen.





Da ist jeweils noch ein Platz frei, aber in Tiflis wird eine weitere Kölnerin kämpfen, die in der Rangliste deutlich vor mir steht, wobei ich aber ja auch erst einen Wettkampf gemacht habe.





Wer für Antalya nominiert wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, dazu hat sich der Bundestrainer noch nicht geäußert. Zur EM in Lissabon werde ich wahrscheinlich auch nicht dürfen. Eigentlich wäre es mal gut, bei kleineren Turnieren wie im Europacup zu kämpfen, mit denen man ja normalerweise wieder einsteigt. Aber diese Turniere finden in der nächsten Zeit halt gar nicht statt.