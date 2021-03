Jugendfußballer im Kreis Bruchsal trainieren wieder

Auf dem Trainingsplatz des TSV Rheinhausen leuchteten am vergangenen Dienstag die Kinderaugen wie ansonsten nur an Weihnachten. Manche der Nachwuchskicker hatten vor lauter Vorfreude in der Nacht zuvor sogar schlecht geschlafen, berichteten die Trainer.

Endlich wieder Fußballspielen, die Freunde treffen: die Vorfreude war riesig bei der D-Jugend-Mannschaft des TSV – und das sah man auch auf dem Platz, als kurz darauf alle mit Eifer bei der Sache waren.

Und selbst Coach Frank Bühler gestand: „Ich muss zugeben, dass ich auch ein bisschen aufgeregt bin.“ 20 Kinder unter 15 Jahren dürfen seit vergangenem Montag wieder zusammen trainieren, sofern die Corona-Inzidenz im Landkreis unter 100 liegt.