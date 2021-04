Eine spezielle Schwimmweste, dazu immer was Süßes mit im Boot: Die 15 Jahre alte Jette Brucker ist Diabetikerin - und trotzdem im Kajak der Rheinbrüder Karlsruhe auf Erfolgskurs.

Das Training an diesem Freitag im April ist ganz nach dem Geschmack von Jette Brucker gewesen: Viermal 50, viermal 100 Meter - knackige Sprints also. „Das macht mir am meisten Spaß“, sagt die 15 Jahre alte Kanutin der Rheinbrüder Karlsruhe.

Schnelligkeit und Kraft, das zählt die junge Kajakfahrerin selbst zu ihren Stärken, „Ausdauer ist eher nicht so mein Ding“. Das mag für die Distanzen auf dem Wasser gelten, insgesamt ist die Karlsruherin aber keine Schnellstarterin und hat durchaus einen langen Atem.

„Jette hat sich sukzessive hochgehamstert“, sagt Bundesstützpunktleiter Detlef Hofmann mit Blick auf die Entwicklung der Gymnasiastin, die im vergangenen Jahr mit zwei deutschen Meister-Titeln an Fahrt aufgenommen hatte.