Karlsruher LGR-Athlet Kessler läuft bei der WM in den USA

Das EM-Ticket für die Wettkämpfe im August in München hat Christoph Kessler schon länger in der Tasche. Jetzt kam für den Mittelstreckler der Leichtathletik-Region (LGR) Karlsruhe die nächste frohe Botschaft.

Christoph Kessler von der LG Region Karlsruhe ist doch noch für die Leichtathletik-WM nominiert worden.

Dabei hatte der Mittelstreckler die Titelkämpfe in Eugene im US-Bundesstaat Oregon (15. bis 24. Juli) selbst „schon abgeschrieben“, wie der 27-Jährige zugibt.

Denn auch nach seinem gerade in Berlin bei den deutschen Meisterschaften nach einem wahren Krimi gewonnenen Titel über 1.500 Meter rangierte Kessler in der Weltrangliste als 48. knapp hinter dem WM-Cut (Top 45).

Auch bei der EM ist der Karlsruher Athlet mit dabei

Am Mittwoch öffnete sich dann ein Fensterchen, als sich andeutete, dass drei vor ihm platzierte Franzosen von deren nationalen Verband nicht nominiert werden. So rutschte Kessler schließlich noch auf Platz 45.

„Am Donnerstag kam dann der Anruf vom Bundestrainer“, berichtet Kessler, der sich schon jetzt über das bislang erfolgreichste Jahr seiner Karriere freuen kann. Schon vorher hatte er schließlich über 800 Meter das Ticket für die EM im August in München in der Tasche.

LGR-Teamkollegin aus Karlsruhe stellt neuen badischen Rekord auf

Auf die European Championships kann derweil auch wieder LGR-Teamkollegin Amélie Svensson hoffen, nachdem sie am Donnerstag in Oslo im 3.000-Meter-Hindernis in 9:57,97 Minuten Platz zwei erreichte.

Die Schwedin, die in Karlsruhe studiert, stellte mit einer neuen persönlichen Bestzeit auch einen neuen badischen Rekord auf.

Für Kessler, dessen Stammverein der SSV Ettlingen ist, geht es jetzt Schlag auf Schlag: Schon am 9. Juli fliegt er in die USA, wo er in Santa Barbara die unmittelbare Wettkampfvorbereitung bestreiten wird. Bereits am zweiten WM-Tag steht dann der Vorlauf auf dem Programm.