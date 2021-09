Umkämpfter Lokalkampf

1. CfR Pforzheim gegen FC Nöttingen: Kein Sieger im Oberliga-Derby

Verkehrte Welt im Brötzinger Tal: Im Derby gegen den FC Nöttingen war der 1. CfR Pforzheim lange Zeit in Unterzahl. Doch am Ende freute sich keines der Teams so richtig über die Punkteteilung.