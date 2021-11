DTL-Halbfinale steht an

KTV Straubenhardt kämpft gegen den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau – und mit Personalsorgen

Nein, optimal sind die Voraussetzungen für den Kunstturn-Bundesligisten KTV Straubenhardt gewiss nicht. Und doch will das Team von Coach Steve Woitalla im Halbfinale gegen den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau am Samstag (18 Uhr) alles in die Waagschale werfen.