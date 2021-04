Steve Woitalla verbrachte seine Zeit zuletzt hauptsächlich in der Halle, wo er tagtäglich die Kadergruppe des Turn-Nachwuchses der KTV Straubenhardt trainiert. Hauptsächlich, aber eben nicht ausschließlich: Ein Livestream lief bei dem 32-Jährigen dieser Tage hoch und runter. Der Grund ist recht simpel – und doch ein echtes Highlight: Gleich vier Turner aus der Bundesliga-Riege der KTV waren bei der Europameisterschaft in Basel am Start.

Aufgrund der derzeitigen Corona-Verordnung blieb dem Coach nur der Bildschirm, um die Auftritte seiner Athleten zu verfolgen. Neben den beiden deutschen Turnern Nick Klessing und Karim Rida traten auch die beiden Gastturner der KTV, David Belyavskiy und Pablo Brägger, für die Nationalteams aus Russland und der Schweiz an.

Für sie alle waren die Tage in Basel ein großer Gewinn, ob nun mit oder ohne Medaille im Rückreisegepäck. „Der letzte große internationale Wettkampf war die Weltmeisterschaft im Oktober 2019 in Stuttgart“, erklärt Woitalla. Abgesehen von den Auftritten in der Bundesliga im Spätjahr 2020 war der Wettkampfkalender der Turner regelrecht leergefegt.