Wir verzichten alle freiwillig komplett auf unsere monatliche Vergütung. Das ist ein Novum und ich weiß, dass das bei Vereinen aus dem Umkreis nicht alltäglich ist. Ein großes Kompliment an das ganze Team, dass alle es einfach so hinnehmen. Daran sieht man auch, dass das familiäre Verhältnis sehr groß geschrieben wird beim SVL. Und dass wir als Mannschaft gut harmonieren. Wir versuchen, uns gegenseitig über die WhatsApp-Gruppen zu pushen. Jetzt über die Weihnachtszeit stellen wir keine Aufgaben, setzen keine Läufe an, da soll sich jeder auf die Familie konzentrieren. Und aktuell gibt es ja auch Wichtigeres als den Freizeitsport.