Gegen Leipzig

Lasse Ludwig aus Helmlingen feiert Handball-Bundesliga-Debüt im Tor der Füchse Berlin

Für den Helmlinger Lasse Ludwig ging ein Traum in Erfüllung. Der Handball-Torhüter in Diensten der Füchse Berlin, der noch für die A-Jugend spielberechtigt ist, kam zu seinem ersten Einsatz in der Männer-Bundesliga.