Kevin Tepe kennt sich mit vierten Plätzen aus: Sowohl bei der badischen als auch bei der süddeutschen Meisterschaft schrammte er zuletzt am Podest vorbei. Auch, weil er sich lieber in den Dienst seines Sports stellt.

Anfang dieser Woche kann Kevin Tepe schon wieder lachen. Der 21-jährige Leichtathlet der Gazelle Pforzheim/Königsbach ist am Sonntag bei der süddeutschen Meisterschaft der U23 in Frankfurt am Main über 800 Meter auf dem vierten Platz gelandet.

Mal wieder. Erst wenige Wochen zuvor war Tepe auch bei der badischen Meisterschaft in Schutterwald auf Rang vier ins Ziel gekommen.

„Immerhin waren es dieses Mal zwölf Hundertstel und nicht nur sechs“, sagt er und lacht. „Im Ernst: Inzwischen kann ich mich über die neue Bestzeit mehr freuen als über die verpasste Medaille.“