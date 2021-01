Von Corona lässt sich die LG Region Karlsruhe nicht aufhalten: Im Seuchenjahr rückte sie in der DLV-Vereinsrangliste um drei Plätze vor. Um den Erfolg zu halten, rennt ihr jetzt jedoch die Zeit davon: Denn ab Herbst können die Athleten nicht mehr in der Europahalle trainieren.

Die von Corona schwer gebeutelte Leichtathletik-Saison 2020 war für die LG Region Karlsruhe von den Leistungen her alles andere als ein Seuchenjahr.

Die Läufer, Springer und Werfer sammelten bei den relevanten Meisterschaften jede Menge Punkte.

So viele, dass die LGR in der Vereinsrangliste hinter den Großclubs aus Leverkusen, Wattenscheid, Dortmund und München von Platz acht in 2019 auf fünf vorrückte.