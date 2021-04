Im südbadischen Fußball-Pokal der Saison 2020/21 stehen noch acht Spiele aus. Den letzten Viertelfinalisten ermitteln Landesligist FSV Stegen und Oberligist SV Oberachern, der Sieger gastiert beim Türkischen SV Singen (Bezirksliga Bodensee). Oberligist SV Linx (Pokalsieger 1994 und 2018) steht bereits im Viertelfinale bei Landesligist Spvgg F.A.L., zudem trifft der FC Villingen in einem Oberliga-Duell auf den Titelverteidiger FC Rielasingen-Arlen und Verbandsligist Offenburger FV auf den Oberligisten Freiburger FC.

Etwas weiter sind die benachbarten Verbände. In Nordbaden steht das Halbfinale fest, in Württemberg noch ein Viertelfinale aus. Dort sind neben den pausierenden Amateurclubs auch aktuell im Spielbetrieb aktive Dritt- und Regionalligisten vertreten, was die Frage nach der Chancengleichheit aufwirft. In Südbaden unterlag der einzige Regionallist in der ersten Runde beim Freiburger FC mit 0:3.

Deutlich schlechter als in Baden-Württemberg ist die Situation in anderen Verbänden. Im Rheinland ist beispielsweise die zweite Pokalrunde noch nicht abgeschlossen, im Saarland sind in Runde vier noch fast 60 Mannschaften dabei.