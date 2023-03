Ich war schon von Kindesbeinen an begeisterter Allroundsportler. In der Jugend habe ich noch in Blankenloch Handball gespielt. 1963, also mit 16 Jahren, bin ich dann in den TV Friedrichstal eingetreten, habe im Verein Dieter Maurer kennengelernt und wurde sozusagen angelernter Turner. Der Vater meines Freundes hat uns beide dann 1965 dazu animiert, auf der Sportschule Schöneck den Übungsleiterschein zu machen. Nach insgesamt vier Wochen an Lehrgängen habe ich die Prüfung abgelegt, so dass ich nun schon seit meinem 18. Lebensjahr als staatlich anerkannter nebenberuflicher Übungsleiter tätig bin.