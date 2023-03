Präsentiert von BNN und Kicker Nordbaden

Steffens HEIMspiel: Schöllbronn und Wettersbach treffen mit unterschiedlichen Gefühlswelten aufeinander

In Schöllbronn konnte endlich mal wieder richtig Fasching gefeiert werden. Die TSV-Fußballer mischten fröhlich mit, kamen aber in der Kreisliga in der Rückrunde bislang nicht auf Touren. Beim SCW hängen stattdessen dunkle Wolken.