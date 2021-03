Mission Wiederaufstieg des Rugby-Regionalligisten Karlsruher SV bleibt auf unbestimmte Zeit vertagt

Der Rugby-Regionalligist Karlsruher SV führt seit eineinhalb Jahren die Tabelle an, die Runde ist offiziell nicht abgebrochen. Doch mit dem Wiederaufstieg in die Zweite Bundesliga wird es wegen Corona so schnell wohl nichts werden.

Kein Ende des Stillstands in Sicht

Tabellen sind in aller Regel auch zur Hälfte einer Saison Momentaufnahmen. Im Klassement der Rugby-Regionalliga Baden-Württemberg steht der Karlsruher SV nach acht Spieltagen mit 39 Punkten und neun Zählern Vorsprung einsam an der Spitze. Doch diese Momentaufnahme ist von Dauer.

Die letzte Aktualisierung erfolgte am 7. März 2020. Wenige Tage später machte der Lockdown dem körperbetonten Kampf um Punkte in der Saison 2019/20 ein Ende, das offiziell immer noch ein vorläufiges ist.

Der Wiederaufstieg ist und bleibt unser Ziel. Alexander Tschernyschow, Abteilungsleiter

„Ob die Runde weitergespielt oder abgebrochen wird, ist noch nicht abschließend beschlossen“, sagt KSV-Männerwart Frederik Zahn und fügt desillusioniert hinzu: „Dass wir noch weiterspielen, ist aber unwahrscheinlich. Es gibt keine wirkliche Perspektive für einen Wiedereinstieg.“

Letztes Punktspiel am 30. November 2019

Ihre letzten Versuche, so heißen im Rugby die erfolgreichen Aktionen einer Mannschaft, legten die Karlsruher am 30. November 2019 beim 43:27-Erfolg als Gast des TSV Handschuhsheim II. Nach der Hälfte der Spielzeit hatte der KSV alle seine Spiele gewonnen und war auf gutem Weg zurück in die Zweite Bundesliga, dann folgte die Winterpause und schließlich der Lockdown.

„Der Wiederaufstieg ist und bleibt unser Ziel“, betont Abteilungsleiter Alexander Tschernyschow. Dass die Vorleistungen aus dem Herbst 2019 noch relevant sein könnten, glaubt er so wenig wie Zahn: „Nach heutigem Sachstand wird im September neu begonnen.“

Mannschaftstraining ist in weite Ferne gerückt

Nach Monaten des Stillstands wären die Rugbyspieler indessen schon froh, sie könnten den Versuch mit dem Training wagen, statt Versuche zu legen.

„Es wäre schon mal schön, wieder draußen gemeinsam Sport machen zu können. Wir hatten in der vergangenen Woche mal einen kurzen Moment der Hoffnung, aber nach den neuen Inzidenzzahlen ist Mannschaftstraining in einer Kontaktsportart wie Rugby wieder in weite Ferne gerückt“, sagt Zahn.

Wir haben einen größeren Umbruch im Team und müssen uns neu aufstellen. Frederik Zahn, KSV-Männerwart

Wie allen Sportlern, so bleibt auch den Rugbyspielern nichts anderes übrig, als individuell an der Fitness zu arbeiten, seit Anfang Februar treffen sie sich auch zu Online-Einheiten. Ähnlich wie im vergangenen Frühjahr, bevor im Sommer und bis Oktober Mannschaftstraining und auch das eine oder andere Testspiel möglich war.

Umbruch in der Mannschaft und neues Trainergespann

Dass die Tabellenführung Makulatur sein dürfte, wertet Zahn als „schade, aber nicht so schlimm“. Denn: „Wir haben einen größeren Umbruch im Team und müssen uns neu aufstellen. Auch unser Trainer ist weg“, sagt der KSV-Männerwart. Aus beruflichen Gründen hat Geoffrey Lwila, mit dem der KSV im Sommer 2019 erst in der Relegation am Wiederaufstieg gescheitert war, den Verein verlassen.

Bei der Suche eines Nachfolgers, den der KSV auch per Ausschreibung zu finden hoffte, entschied man sich dann doch für eine interne Lösung. Tschernyschow: „Wir haben eine Konstellation gefunden mit einigen Spielern und dem ehemaligen Co-Trainer der Frauen.“

Unklarheiten bei Austauschstudenten mit Rugby-Erfahrung

Wen das Gespann begrüßen können wird, wenn Mannschaftstraining denn mal wieder erlaubt sein sollte, sei laut Zahn eine spannende Frage. „Es würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere im Lockdown neue Hobbys gefunden hätte“, sagt der Männerwart. Er sei „nicht unbedingt skeptisch, aber neugierig.“

Und „interessant“ werde auch sein, wie viele Austauschstudenten mit Rugby-Erfahrung aus ihren Heimatländern angesichts der Corona-Restriktionen den Weg zum KSV finden werden. „Aber ich gehe davon aus, dass wir beim Restart genug Spieler haben werden.“ Wann immer das auch sein wird.