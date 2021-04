Motoball-Cup zwischen Mörsch und Ubstadt-Weiher soll stattfinden

Das kommt drauf an. Dadurch, dass Deutschland aus Schutzgründen für die Spieler und der finanziell schwierigen Situation durch die Pandemie definitiv nicht an der auf diesen Sommer verschobenen EM in Russland teilnehmen wird, gewinnen wir einige Wochen. Durch eine Absage der Pokalrunde würde sich der Puffer erweitern, so dass unter Umständen ein Start im Juni oder Juli ausreichen würde.