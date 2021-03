Mountainbike-Sport erlebt in Karlsruhe durch die Corona-Pandemie einen großen Zulauf

Von dem durch Corona verstärkten Outdoor-Trend profitiert auch der Mountainbike-Sport. Der MTB-Club Karlsruhe verzeichnet hohen Zuwachs. Nun will ein neuer Verein den Leistungssport fördern.

Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, herrscht nach dem Verschwinden der letzten Schneereste Frühlingserwachen. Seit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen steppt im Wald oberhalb von Grünwettersbach bereits wieder der Bär. Im Gegensatz zu vielen Sportstätten sind die beiden Downhillstrecken am Edelberg nicht geschlossen.

Die Trails locken Mountainbiker der Region wie Max Hegwert aus Friedrichstal in Scharen an, der zusammen mit seinen drei Freunden auch an diesem sonnigen Vorfrühlingstag die Herausforderung sucht.

„Das hier ist ein guter Spot“, sagt der 16-Jährige, ehe er sich in Rennmontur und mit Panoramablick auf Karlsruhe den Strommastentrail, kurz MSDH, hinabstürzt.