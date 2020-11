Es hat ein wenig gedauert, bis Adam Pecháček wieder so richtig drin war. Monatelang hatte der tschechische Basketballprofi mehr oder weniger nur alleine trainiert. Er schuftete konditionell, ab und an mit einem Coach und er trat ausdauernd gegen die Wurfmaschine an. Jetzt steht beim Abschluss wieder ein Gegner im Weg, es heißt wieder fünf gegen fünf. „Das ist schon ein Unterschied“, sagt der 100-Kilo-Mann.

Der 25-Jährige hatte im März sein letztes Spiel gemacht, dann kam Corona und die schwierige Suche nach einem neuen Club. Mitte Oktober erst unterzeichnete Pecháček in Karlsruhe bei den PSK Lions - kurz vor dem Start der neuen Saison in der Zweiten Liga.