Für die Bühler Volleyballer geht in der kommenden Saison im Amateurbereich weiter. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Bundesliga tritt der TV Bühl unter dem neuen Trainer in der Dritten Liga an.

Die Bisons sind Geschichte, der leistungsorientierte Volleyball-Sport in Bühl lebt aber weiter. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Bundesliga wird das Männerteam des zweimaligen DVV-Pokalfinalisten unter dem Dach des TV Bühl nach wie vor auf gehobenem Niveau agieren.

„Wir haben uns entschlossen, die Lizenz für die Dritte Liga zu beantragen und haben diese auch problemlos erhalten“, beschreibt TVB-Abteilungsleiter Oliver Stolle die Situation. „Zur Debatte stand auch der Start in der Oberliga beziehungsweise Regionalliga, nach Abwägung aller Umstände erschien es uns aber am sinnvollsten, künftig in der Dritten Liga anzutreten“, so Stolle.

Uwe Dienst nimmt Schlüsselrolle ein