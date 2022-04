Reform des DFB

Neue Spielformen im Kinderfußball: Ball flach halten und dribbeln

Kleinere Teams, kleinere Felder, bis zu vier Tore: Im Kinderfußball greifen bis zur E-Jugend bald verbindlich Änderungen. In Nordbaden werden die schon umgesetzt. Aber nicht alle Neuerungen kommen an der Basis gut an.