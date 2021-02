Angeführt vom treffsicheren Shooting-Guard Daniel Norl weisen die PS Karlsruhe Lions die Nürnberg Falcons in der Zweiten Basketball-Liga erneut in die Schranken.

Zumindest dieses Timing stimmte aus Gäste-Sicht. Kaum war die Partie der Nürnberg Falcons bei den PS Karlsruhe Lions vorbei, stand der Pizzabote in der Europahalle: ein Stapel „veggie“ und einer nicht-vegetarisch, alle frisch duftend. Und doch trugen die Nürnberger Trainer Ralph Junge und Derrick Taylor das Mahl mit trüber Miene in die Kabine.

Den schönsten Belag, die zwei Punkte nämlich, hatten sich schon wieder die Karlsruher Zweitliga-Basketballer serviert.

Zweiter Erfolg gegen Falcons binnen eines Monats

„Ein Team innerhalb so kurzer Zeit das zweite Mal zu schlagen, ist immer schwierig“, sagte Shooting-Guard Daniel Norl nach dem 90:83(49:40)-Erfolg über den Tabellenletzten, den die Badener erst Anfang Februar in dessen Halle bezwungen hatten.

Beim 80:71 hatten es die Falcons den Lions allerdings viel leichter gemacht als nun beim schnellen Wiedersehen, das mit einer Gedenkminute für die weltweit mittlerweile mehr als 2,5 Millionen Todesopfer durch die Covid-19-Pandemie begann.

Besonders betroffen, wenn auch nur sportlich, waren diese Saison auch die Nürnberger von Corona. Zahlreiche Positiv-Fälle im Team bremsten die Franken zweimal aus. Vor den leeren Rängen der Europahalle unterstrichen die Nürnberger jedoch immerhin ihren zaghaften Aufwärtstrend aus den jüngeren Partien.

Lions-Profi Norl macht den Unterschied

Dass es dennoch nicht zum vierten Saisonsieg reichte, lag insbesondere an zwei Faktoren. Zum einen ließen sich die Lions auch von kurzen Nürnberger Punkte-Läufen nicht nervös machen. Und zum zweiten hatten die Gastgeber einen Daniel Norl in den Reihen.

„Ich habe den Ball ganz gut geworfen“, meinte der US-Amerikaner mit deutschen Wurzeln nach der Partie. Sieben von acht Würfen aus der Distanz fanden ihr Ziel, 28 Punkte steuerte der 25-Jährige insgesamt zum neunten Saisonsieg bei.

Der schönste Dreier war Norl zum Start in das Schlussviertel gelungen. Mit einer kurzen Körpertäuschung ließ er seinen Gegenspieler ins Leere laufen, versenkte den Ball anschließend mit Verve zum 72:65.

Lions wahren auch in der Schlussphase die Ruhe

Die Lions schienen in dieser Phase sicher auf der Siegerstraße, doch die Falcons ließen nicht abreißen. Anders als vor allem in Partien der ersten Saisonhälfte verfielen die Gastgeber aber nicht in Hektik und blieben geduldig. So war es der bis dahin glücklose Riese Adam Pechacek, der beim Zwischenstand von 76:73 durchsetzungsstark den Vorsprung wieder erhöhte und eben Norl, der mit seinem letzten Distanz-Kracher zum 87:78 fast alle Zweifel beseitigte.

Überhaupt waren es die Karlsruher Aufbauspieler, die den Falcons immer wieder Mühe machten und die zeitweise alle gemeinsam auf dem Parkett standen. Der nie zu stoppende Norl. Der quirlige Gregory Foster. Und der spielstarke KC Ross-Miller. „KC war richtig gut“, sagte Foster über seinen US-Landsmann, dem neun Assists gelangen. Darunter ein so gedankenschneller wie glänzender Pass in den Lauf von Kavin Gilder-Tilbury Ende der ersten Hälfte.

Mit besseren Gefühl in schweren Doppelspieltag

Der Sieg war für die Lions doppelt wichtig: Zum einen bleiben die Karlsruher in Schlagdistanz zu den Play-off-Rängen, zum anderen gehen sie nach dem vorangegangenen Dämpfer in Schwenningen nun mit einem besseren Gefühl in den schweren Doppelspieltag kommendes Wochenende. Der führt die Lions am Freitag nach Leverkusen und sieht sonntags in eigener Halle das Duell mit Heidelberg vor.

PSK Lions: Norl 26 Punkte/7 Dreier, Pluskota 12, Ross-Miller 11/1, Gilder-Tilbury 11/1, Pechacek 9, Marshall 8, Lyles 7/1, Foster 6.