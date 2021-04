Entscheidung gefällt

Gewissheit für Oberliga-Fußballer: Saison wird annulliert

Wochenlang war hitzig diskutiert worden, am Donnerstag haben die drei baden-württembergischen Landesverbände einen Schlussstrich gezogen. Die Meisterschaftsrunde in der Fußball-Oberliga wird annulliert, Aufsteiger in die Regionalliga Südwest wird es nicht geben.