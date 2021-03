Olympia-Kanu-Hoffnung Sarah Brüßler aus Karlsruhe: „Es ist noch ein weiter Weg“

Kanuten starten in die nationale Qualifikation

Mit dem ersten Teil der Qualifikation des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) am Freitag und Samstag in Duisburg nimmt das Rennen um die Olympia-Plätze an Fahrt auf - wegen Corona mit einem Jahr Verspätung.

Kajakfahrerin Sarah Brüßler zählt außer den Canadierfahrerinnen Sophie Koch und Lina Bielicke sowie Saeid Fazloula, der es ins Flüchtlingsteam schaffen kann, zu den großen olympischen Hoffnungsträgerinnen im Lager der Rheinbrüder Karlsruhe.

Brüßler denkt auf dem Weg nach Tokio in Etappen.