Methusalem aus dem Fußballkreis

Leistungsträger beim TSV Rinklingen: Orhan Dogancay hat auch mit 53 Jahren noch nicht genug

Der gebürtige Brettener Orhan Dogancay begann erst spät mit dem Fußballspielen. Vielleicht ist auch das der Grund, warum er so lange dabeigeblieben ist. Mit 53 Jahren ist der Spieler des TSV Rinklingen noch immer mit Freude dabei. Was treibt ihn an?