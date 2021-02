Immer auf dem Sprung

Parkour-Sportler Andy Haug feilt in und um Oberachern an seiner Fitness

Rennen an einer Wand entlang oder Weitsprung von Dach zu Dach – Andy Haug gehört im Trendsport Parkour zu den bekanntesten Athleten in Deutschland. Seit kurzem wohnt der 30-jährige Freerunner-Pionier in Oberachern und trainiert dort in einer Garage.