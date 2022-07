Pavol Streicher: Badischer Handball-Landestrainer mahnt zum Abschied

Es war eine schöne Zeit, aber ich spüre einfach selbst, dass meine Mission beendet und erfüllt ist. Die Verbände aus Baden, Südbaden und Württemberg befinden sich in einer Umstrukturierung, es beginnt sozusagen eine neue Zeit. Statt nach Landesverbänden unterteilt wird es zukünftig acht Förderregionen in ganz Baden-Württemberg geben. Aus diesen Regionen setzen sich dann schließlich die BW-Auswahlmannschaften zusammen. Hier gibt es nun andere Personen, die diese Aufgabe anpacken. Und so kann ich mit einem sehr guten Gefühl mit meiner Frau nach Hause in die Slowakei zurückkehren.