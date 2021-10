Niederlage in der Relegation

Aus der Traum: Pforzheim Wilddogs verpassen den Aufstieg denkbar knapp

Es war eine reife Leistung, die die Pforzheim Wilddogs in ihrem Relegationsspiel gegen Gießen an den Tag gelegt haben. Für den Aufstieg in Deutschlands zweithöchste Spielklasse sollte sie allerdings noch nicht reichen.