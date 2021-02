Hin und wieder klopfen Kinder an die Fensterscheiben von Iwona Stepiens Tanzstudio und winken. „Dann sagen sie, dass sie bald wiederkommen wollen“, berichtet die Inhaberin. Es sind kleine Gesten mit großer Wirkung. „Es tut gut, in diesen Zeiten so etwas zu hören“, sagt Stepien, die in der Leopoldstraße gemeinsam mit ihrem Mann Arkadiusz eine breite Palette an Tanzunterricht anbietet.

Seit November ist die Iwona-Tanzschule, wie viele andere in Pforzheim und dem Enzkreis, geschlossen. „Ohne Einnahmen ist es sehr schwierig, wir sind tief im Minus“, berichtet Stepien, die seit 2002 ausgebildete Tanzlehrerin im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband (ADTV) ist und kürzlich wenigstens die beantragte Novemberhilfe erhalten hat.

Beim Schwarz-Weiß-Club Pforzheim sind die Sorgen kleiner