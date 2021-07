Thomas Ollhoff braucht kein Sekunde, um zu sagen, wo er fußballerisch seine schönsten Jahre erlebt hat. „Hoffenheim“, antwortet der heute 46-jährige Pforzheimer Ex-Profi wie aus der Pistole geschossen. „Da hat einfach so vieles gepasst. Ich war im besten Alter, der Körper war noch strapazierfähig, die Erfahrung war aber auch schon da. Dazu lief es für mich persönlich einfach gut.“

Die TSG war im Sommer 2001 frisch in die damals drittklassige Regionalliga aufgestiegen, Ollhoff stieß ein Jahr später zur Mannschaft. Sein neuer Coach zog das Spiel um ihn herum auf, der damals 27-Jährige erzielte in seiner ersten Saison in 36 Spielen 20 Tore. Ollhoff wurde Kapitän, steuerte in den darauffolgenden drei Spielzeiten als offensiver Mittelfeldspieler in weiteren 61 Spielen 22 Tore bei und hatte damit maßgeblichen Anteil am Erfolg des Teams.

Die Heilbronner Stimme nannte ihn im Jahr 2004 den „Leitwolf“ seines Teams. Und seines Trainers. Wer das war? Kein Geringerer als Hans-Dieter Flick – seit dem Ausscheiden im Achtelfinale der Europameisterschaft neuer Coach der deutschen A-Nationalmannschaft.