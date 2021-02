Das für diesen Samstag angesetzte Topspiel in der Zweiten Volleyball-Bundesliga zwischen den Baden Volleys SSC Karlsruhe und dem TSV Mimmenhausen fällt aus.

Bei den obligatorischen Schnelltests am Spieltag ist ein Spieler aus dem Kader von Mimmenhausen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

„Auch wenn die Gefahr für die Mannschaft wohl gering ist, da der betroffene Spieler zuletzt am Montag mit der Mannschaft trainiert hat, ist uns die Situation zu heikel“, erklärte der TSV auf seiner Internetseite.

Spiel könnte für Karlsruhe gewertet werden

Die Spielleitung werde in der kommenden Woche nun prüfen, ob die Spielabsage den Statuten entspricht und das Spiel nachgeholt oder ob das Spiel für Mimmenhausen als verloren gewertet wird, ergänzten die Volleys ihrerseits in einer Mitteilung.

„Es bricht uns das Herz, dieses Topspiel im Kampf um die Meisterschaft eventuell als verloren bewertet zu bekommen, wenn offizielle Stellen die Gefahr als nicht hoch genug für eine Spielverschiebung werten sollten“, so der TSV in seiner offiziellen Stellungnahme. Aber die Gesundheit der Teammitglieder und Familien und der Schutz der Baden Volleys und deren Umfeld gehe vor, so der Club vom Bodensee.

Volleys hatten Mimmenhausen erst kürzlich von der Spitze verdrängt

Die Volleys hätten Mimmenhausen als Spitzenreiter empfangen. Die Gäste liegen in der aktuellen Tabelle zwei Punkte hinter den Karlsruhern, haben aber ein Spiel weniger auf dem Konto. Die Volleys feierten in diesem Jahr in fünf Spielen fünf Siege und hatten erst vor zwei Wochen die Tabellenführung wieder von Mimmenhausen übernommen. Auch die Partie von Verfolger TSV Grafing in Friedrichshafen wurde abgesagt.