PSK-Basketballer auf Play-off-Kurs

Volltreffer Crews: Neuzugang der Lions trägt seinen Anteil am Aufschwung

Das schönste Geschenk machten sich die Basketballer der PS Karlsruhe Lions selbst. Am zweiten Weihnachtsfeiertag schlug der Zweitligist den Spitzenreiter Rostock. Dass die Lions gerade Siege in Serie feiern, das liegt auch an zwei neuen Spielern.