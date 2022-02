Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge trumpfen die PS Karlsruhe Lions gegen Leverkusen groß auf. Der Karlsruher Basketball-Zweitligist nimmt die Play-offs ins Visier. Auf dem Weg dorthin wartet nun eine Pflichtaufgabe.

Die Erleichterung ist groß gewesen bei Ferdinand Zylka. „Endlich haben wir mal wieder gezeigt, was in uns steckt“, freute sich der Guard der PSK Lions über das Statement, das ihm und seinen Teamkollegen mit dem 99:77 gegen die Bayer Giants Leverkusen gelungen war.

„Wir haben ja schon mehrfach bewiesen, dass wir defensiv so auftreten können, wenn wir von Anfang an mit viel Energie spielen. Oft hat uns zuletzt aber die Aggressivität gefehlt“, sagte Shooting-Guard Zylka nach dem durchweg gelungenen Auftritt des Karlsruher Basketball-Zweitligisten am Samstag gegen die favorisierten Leverkusener.

Nach drei Niederlagen in Folge waren die Lions damit wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Lions sofort auf Betriebstemperatur

Insbesondere was die Aggressivität anbelangt waren die Lions vom Anwurf an sofort auf Betriebstemperatur. Mit giftiger Verteidigungsarbeit ließen die Lions die Gäste, die zuletzt vier Siege in Folge gefeiert und dabei zwei Mal die 100-Punkte-Marke geknackt hatten, regelrecht verzweifeln.

„Gerade in der ersten Halbzeit haben wir ihnen mit unserer Defense den Zahn gezogen“, konstatierte auch ein begeisterter PSK-Abteilungsleiter Danijel Ljubic.

Dabei waren es mit Zylka und seinem abermals überragendem Guard-Kollegen Stanley Whittaker insbesondere die „kleinen“ Spieler, die im Defensivverbund mit elf (Whittaker) beziehungsweise zehn Rebounds (Zylka) gegen meist deutlich größere Gegenspieler die Initiative ergriffen.

Ordentliche Ausgangsposition im Play-off-Rennen

„Jetzt geht es darum, diese defensive Grundidee so beizubehalten“, sagte Zylka mit Blick auf den Kampf um einen Play-off-Platz.

Mit jetzt zwölf Siegen haben sich die Karlsruher für die finale Phase der Hauptrunde eine ordentliche Ausgangsposition verschafft und können bereits an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) nachlegen. Dann gastiert das auch nach 21 Spielen noch sieglose Schlusslicht Team Ehingen Urspring in der Lina-Radke-Halle.

Eine Pflichtaufgabe also. Aber auch eine „knifflige“, wie Coach Aleksandar Scepanovic mahnte: „Auch wenn sie bis jetzt noch kein Spiel gewonnen haben, dürfen wir sie nicht unterschätzen.“ Rufen die Lions allerdings eine Leistung wie gegen Leverkusen ab, dann dürfte Sieg Nummer 13 souverän eingetütet werden.