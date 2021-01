Die PS Karlsruhe Lions erwarten am Samstag Tabellenschlusslicht Ehingen in der heimischen Europahalle. Eine Liga-Sitzung zum weiteren Saisonverlauf bleibt ohne Ergebnis.

Nach zwei spielfreien Wochenenden steht für die PSK Lions am Wochenende die zweite Partie des Jahres auf dem Programm. An diesem Samstag (19.30 Uhr) erwartet der Karlsruher Basketball-Zweitligist, der sich nach Informationen unserer Redaktion zeitnah auf der Spielmacher-Position noch einmal verstärken will, in der heimischen Europahalle das abgeschlagene Tabellen-Schlusslicht Team Ehingen Urspring.

Die Zwangspause durch die Absagen der Partien gegen Nürnberg und Bremerhaven sei für die Mannschaft schon „etwas zermürbend“ gewesen, sagt PSK-Abteilungsleiter Danijel Ljubic. Gleichwohl sei ein Sieg im ersten Heimspiel des Jahres Pflicht, „alles andere zählt nicht“, sagt Ljubic. Was in dieser Saison unter Corona-Bedingungen am Ende wie zählt, bleibt derweil ungewiss.

Liga-Sitzung ohne Ergebnis

Auf der jüngsten Tagung der Vereine und der Liga hat es am Montag keine Entscheidung darüber gegeben, wie die Runde angesichts der hohen Anzahl von Nachholspielen und der nach wie vor angespannten Corona-Lage im Land zu Ende gebracht werden kann. Einigkeit herrscht bei diesem Thema unter den Clubs anscheinend nicht.

Es geht um die Frage, ob es Absteiger geben soll und kann. Und darüber, ob die Play-offs-in einem veränderten Modus ausgetragen werden - oder überhaupt nicht. Auch eine Wertung per Quotientenregel wird wohl diskutiert.

Abstimmung mit BBL und DBB nötig

Das Problem ist, dass sich die Bundesliga BBL, die Zweite Liga GmbH mit der Pro A und Pro B und die Spielklassen des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) insbesondere in der Frage nach Auf- und Absteigern abstimmen müssen.

„Wir haben bereits mit der BBL und dem DBB erste Gespräche über Wertungen beziehungsweise Auf- und Absteiger geführt. Es ist jedoch derzeit noch zu früh, hier Entscheidungen zu treffen“, erklärte Zweitliga-Geschäftsführer Christian Krings auf Anfrage. Am kommenden Montag kommen die Clubs der Pro A und der dritthöchsten Spielklasse Pro sowie die Liga-Spitze erneut zusammen.

Unterdessen ist zumindest eines der Nachholspiele der Lions fix terminiert. Die Partie gegen die Nürnberg Falcons soll am 27. Februar ausgetragen werden, an diesem Samstag hatten die PSK-Korbjäger ursprünglich spielfrei. Die Partie bei den Eisbären Bremerhaven soll im März unter der Woche nachgeholt werden, noch offen ist ein Termin für das Heimspiel gegen Hagen.

Heimspiel gegen Ehingen wegweisend für Lions

Aus sportlicher Sicht ist die Partie gegen Ehingen, formell die erste der Rückrunde, für die Karlsruher wegweisend. Mit einem zweiten Erfolg über den Tabellenletzten, bei dem die Lions im Hinspiel am 6. November ihren ersten Saisonerfolg gefeiert hatten, wäre der Kontrahent wohl entscheidend distanziert. Vorrangiges Ziel der Lions in dieser speziellen Saison ist es ja, gar nicht erst in echte Abstiegsnöte zu geraten.

Stand jetzt gibt es, da nur 15 Teams an den Start gegangen waren, nur einen sportlichen Absteiger. In der Vorsaison hatte die Ehinger nur der vorzeitige Abbruch der Saison in der Zweiten Liga Pro A bewahrt.