Trotz seines jungen Alters von erst 20 Jahren hat Klaudius Harsch schon viel erlebt. In wenigen Tagen startet er für Deutschland bei der Weltmeisterschaft in der Disziplin Mixed Doubles.

Klaudius Harsch ist auf dem Eis aufgewachsen. Als der Rastatter noch keine sechs Jahre alt war, mischte er bereits beim Baden Hills Golf- und Curling-Club auf der Anlage am Baden-Airpark mit. „Ich war von klein auf immer dabei, meine Mutter war schon vor meiner Geburt als Curling-Trainerin tätig“, berichtet der 20-Jährige, der sich an zahlreiche U12-Turniere in der Schweiz erinnert.

Im südlichen Nachbarland ist die Dichte an Curling-Clubs deutlich höher. „Wir sind morgens um sechs Uhr losgefahren nach Basel oder Zürich. Am Anfang haben wir sehr viel verloren, da wir teilweise drei bis vier Jahre jünger waren“, erinnert sich Harsch. Gespielt wurde mit Kindersteinen, die deutlich leichter sind als jene der Erwachsenen.

Inzwischen bewegt Harsch längst die schweren Steine, seine Vita weist trotz des jungen Alters bereits eine beachtliche Sammlung an Titeln und Top-Platzierungen bei internationalen Turnieren auf. Zuletzt war er als Ersatzmann mit dem deutschen Nationalteam um Sixten Totzek (Rastatt) und Marc Muskatewitz (Sinzheim) bei der Männer-WM in Kanada.