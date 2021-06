Dressur- und Springturnier ist wieder der Jahres-Höhepunkt beim Reiterverein Durlach

Pirouetten, Parcours-Prüfungen und 500 PS: Keine Automotoren brüllen an diesem Wochenende in der Unteren Hub, sondern es wiehern die Pferde in einer Anzahl, wie seit zwei Jahren nicht mehr.

Das traditionsreiche Dressur- und Springturnier des Reitervereins Durlach, das 2020 pandemiebedingt ausfallen musste, erlebt von Freitag bis Sonntag eine Neuauflage.

„Es ist schon ein Kraftakt gewesen, weil wir erst vor vier Wochen Grünes Licht vom Gesundheitsamt bekommen haben. Es war lange eine Zitterpartie“, sagt Vorstandsvorsitzende Dörte Krämer.

Der Herausforderung hätten sich die Mitglieder aber gerne gestellt: „Wir sind sehr froh, dass wir in diesem Jahr doch noch ein Turnier für Amateure und Berufsreiter auf unserer Vereinsanlage veranstalten können.“ Auch Zuschauer sind zugelassen, der Eintritt ist frei.

Baden-Cup als Highlight

Allerdings muss das Pferdesportfest aufgrund der Hygieneauflagen und der kurzfristigen Genehmigung in etwas kleinerem Rahmen stattfinden. Statt mehr als 1.000 Nennungen wie noch 2019 sind es diesmal nur halb so viele.

Es sind weniger Prüfungen ausgeschrieben und die Spring- und Dressurwettbewerbe werden nicht parallel durchgeführt, sondern zeitlich getrennt.

Am Freitag ab 11 Uhr und Sonntag (ab 9 Uhr) finden die Springprüfungen der Klassen A bis M statt, während der Samstag den Dressurreitern gehört. Die sportlichen Höhepunkte sind am Samstag die M-Dressur gegen 17.30 Uhr und am Sonntag bildet um 16 Uhr der Baden-Cup, ein M-Springen mit Stechen, den Abschluss des Programms.

Reiterverein Durlach Der 1908 gegründete Verein ist Mitglied des Reiterrings Hardt. Der Club hat etwas mehr als 200 Mitglieder, etwa die Hälfte davon sind Reiter, ein Viertel Voltigierer und ein weiteres Viertel sind passive Mitglieder. Der Verein hat sich laut seiner Satzung zur Aufgabe gestellt, „den Reit- und Turniersport in sportlichem Geiste zu fördern, Reiter und Pferde auszubilden, bei der Jugend das Interesse am Reitsport zu wecken und Pferdezucht zu betreiben“. sog

Wie für die allermeisten Reitervereine ist das Turnier auch für den Durlacher Club mehr als nur ein sportliches Kräftemessen. „Es ist der Höhepunkt des Vereinsjahres. Die Einnahmen sind ein willkommenes Zubrot. Aber wichtig ist vor allem, dass alle gemeinsam anpacken. Reiten ist ja ein Einzelsport, da hat man sonst ja weniger Kontakt miteinander“, hebt Krämer den gesellschaftlichen Aspekt hervor.

Kein Verlust an Mitgliedern

Wegen Corona waren in den vergangenen Monaten die ohnehin eher spärlichen Begegnungen praktisch gar nicht möglich. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Sportlern konnten die Reiter ihr Steckenpferd immerhin ausüben: Die Vierbeiner müssen schließlich bewegt werden – im Freien oder mit großem Abstand in der Halle oder auf Reitplätzen.

Abmeldungen hatte der Verein daher keine zu verzeichnen. „Wir haben praktisch keine Mitgliederverluste, da wir auch keinen Reitschulbetrieb anbieten und nur zwei vereinseigene Voltigierpferde besitzen“, sagt Krämer. Um sich fit zu halten über die Monate des Lockdowns, hätten die Voltigierer aber auch Online-Training abgehalten.

Der Reiterverein Durlach definiert sich als Freizeitreitsportverein. Mit jeweils rund 60 Aktiven halten sich Voltigierer und Reiter die Waage. „Dressur läuft etwas mehr als Springen“, sagt Krämer. Aber beim Turnier ist es umgekehrt.