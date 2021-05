Rhein-Neckar Löwen II-Trainer Abt: „Langfristig reizt es mich schon, oben anzuklopfen“

Weniger, als man vielleicht glaubt. Bei mir ist es einfach so, dass ich all das, was ich mache, auch gut machen will. Ich habe in der Schule einiges schleifen lassen wegen des Sports, auch im Studium. Aber wie im Referendariat habe ich auch jetzt viel Zeit investiert und viel gemacht für eine gute Note. Dass es zum Jahrgangsbesten gereicht hat, freut mich natürlich.