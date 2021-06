Bei den deutschen Meisterschaften in Dortmund verpasste die Karlsruher Sportgymnastin Maxima Bachmayer den dritten Platz nur knapp. Im Interview spricht sie über Training im Corona-Lockdown und ihre Zukunft.

Das Training der Sportgymnastin Maxima Bachmayer in häuslicher Umgebung verlief für die Deckenleuchte in ihrem Zimmer alles andere als optimal - die Übung mit der Keule bedeuteten das vorzeitige Aus für die Lampe. Doch nachdem eine Ballettstange installiert und der Teppich zur Seite geräumt war, hatte die talentierte Teenagerin sich eine Umgebung geschaffen, in der man zumindest vernünftig trainieren konnte.

Mit der Gruppe des SSC Karlsruhe/TV Bretten schrammte Bachmayer vom SSC Karlsruhe bei den deutschen Meisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik in der Dortmunder Westfalenhalle nur knapp am dritten Platz vorbei.

Über ihre Erfahrungen dort, das Training unter Corona-Bedingungen und die persönliche Zukunft sprach unser Mitarbeiter Nils B. Bohl mit der Abiturientin.