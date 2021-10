Junge Hoffnungsträger

Für die Ringer des KSV Ispringen hat der Neustart ganz unten auch seine Vorteile

Olympiasieger und Weltmeister stehen in Ispringen aktuell nicht auf der Ringermatte. Der KSV kämpft aktuell nur in der Landesliga. Geht es nach dem KSV-Vorsitzenden Werner Koch, soll das nicht lange so bleiben.