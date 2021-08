Robert Kraß aus Forst strebt nach der Handball-Bundesliga

Robert Kraß hat aktuell das, was man gemeinhin als einen Lauf bezeichnet. Das bestandene Abitur am Bruchsaler Heisenberg-Gymnasium war erst ein paar Tage her, da bekam der 17-jährige Forster die erfreulich Nachricht, dass er zum 1. Januar 2022 in die Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen wird.

Dieser Schritt bietet dem 2,02-Meter-Hünen die Möglichkeit, sich ganz auf seinen Sport zu konzentrieren. Dem großen Traum, später einmal Profi-Handballer zu werden, ist der Nachwuchsspieler der Rhein-Neckar Löwen damit ein großes Stück nähergekommen.

Sich weiterhin für dieses Ziel zu empfehlen, liegt nun in Kraß’ eigenen Händen. Eine perfekte Möglichkeit bietet sich ab dem kommenden Donnerstag, denn dann gehört der Forster zum Aufgebot der deutschen U19-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Kroatien.