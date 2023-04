Als ich zehn Jahre alt war, habe ich von meinem Vater zum Weißen Sonntag einen Rundflug mit dem Segelflugzeug geschenkt bekommen. Das Elternhaus war in Forchheim, der Flugplatz lag also gewissermaßen vor der Haustür und da war es doch naheliegend, dass ich mal mitfliege. Ich habe also mein Geschenk eingelöst und war sofort fasziniert: Für mich war klar: Das mache ich weiter - inzwischen seit 65 Jahren.

Ich war an jedem Wochenende auf dem Platz, bin anfangs mitgeflogen, habe die Seilrückholfahrzeuge gefahren und die Schleppwinde zum Start gezogen. Mit 16 durfte ich dann endlich selbst das Segelfliegen erlernen und alleine fliegen. Als dann Leute für Verwaltungsaufgaben gesucht wurden, hat man auch mich angesprochen.

Ich habe als Jugendleiter angefangen, war danach Abteilungsleiter Segelflug, seit 1984 erster Vorsitzender des FSV 1910 und seit 1996 auch Vorsitzender der Luftsportgemeinschaft Rheinstetten. Die LSG ist der Dachverein, der den Flugplatz betreibt und in dem der FSV 1910 Karlsruhe, der LSV Albgau und die Akademische Fliegergruppe am KIT zusammengeschlossen sind.